Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı
Süper Lig'in 28. haftasında 21 Haziran Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.
17.06.2020 23:01 | Son Güncelleme: 18.06.2020 00:22
Süper Lig'in 28. haftasında 21 Haziran Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Trabzonspor maçında ilk 11'de oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer oyuncuların ısınma, koordinasyon ve pas yaparak sürdürdükleri idmanı dar alanda çift kale maçla tamamladığı aktarıldı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA