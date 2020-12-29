Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları
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Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları

29.12.2020 17:31 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:34
Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 16. haftasında 4 Ocak Pazartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 16. haftasında 4 Ocak Pazartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, koordinasyon hareketleri ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadığı bildirildi.

Jose Sosa'nın sahada bireysel çalışmalara başladığı, Filip Novak, Mame Thiam ve Diego Perotti'nin ise bireysel programları dahilinde salonda çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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