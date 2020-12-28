Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları
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Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları

28.12.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:21
Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 16. haftasında 4 Ocak Pazartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 16. haftasında 4 Ocak Pazartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlıkları geçen Mauricio Lemos, Enner Valencia, Mbwana Samatta ve Tolga Ciğerci takımla çalıştı.

Uzun süreli sakatlığı sona eren bir diğer isim Diego Perotti ise antrenmanın ilk bölümünde yer aldı. Perotti'nin iyileşme sürecindeki hassasiyet nedeniyle çalışmalarının kontrollü şekilde devam edeceği belirtildi.

İdmanda, hafif ağrıları bulunan Filip Novak ve Mame Thiam ise yer almadı.

Isınma, kuvvet, dayanıklılık ve çabukluk çalışmalarının ardından dar alanda pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Fenerbahçe, akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

Lemos'un doğum günü kutlandı

Fenerbahçe'de Mauricio Lemos'un doğum günü kutlandı.

25 yaşına giren Uruguaylı stoperin, yapılan jestten dolayı takım arkadaşlarına ve teknik heyete teşekkür ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 14:24:29. #1.15#
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