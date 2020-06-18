Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Dar alanda yapılan pas çalışmalarıyla süren idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: DHA