Fenerbahçe'de Karagümrük mesaisi tamam

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçın devamında yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman tamamlandı.Bu çalışmayla VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertli ekip, tesislerimizde kampa girdi.