Fenerbahçe'de kameni ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü, Kamerunlu kaleci Carlos Kameni ile yolların ayrıldığını açıkladı.

28.08.2019 11:58
Fenerbahçe'de kameni ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü, Kamerunlu kaleci Carlos Kameni ile yolların ayrıldığını açıkladı.
2017-18 sezonu başında Malaga'dan bedelsiz olarak sarı-lacivertli kulübe dahil edilen Carlos Kameni ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbolcumuz Carlos Kameni kulübümüzden ayrılmıştır. Kameni'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."


- İstanbul
Kaynak: DHA
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