Fenerbahçe'de kameni ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe Kulübü, Kamerunlu kaleci Carlos Kameni ile yolların ayrıldığını açıkladı.
28.08.2019 11:58
Fenerbahçe Kulübü, Kamerunlu kaleci Carlos Kameni ile yolların ayrıldığını açıkladı.
2017-18 sezonu başında Malaga'dan bedelsiz olarak sarı-lacivertli kulübe dahil edilen Carlos Kameni ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbolcumuz Carlos Kameni kulübümüzden ayrılmıştır. Kameni'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
- İstanbul
Kaynak: DHA