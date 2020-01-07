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Fenerbahçe'de kaleciler Knoop'a emanet

Fenerbahçe'nin yeni kaleci antrenörü Marco Knoop, Antalya'da gerçekleştirilen çalışmalarda kalecileri Almanya'da uyguladığı farklı metotlar ile çalıştırıyor.

07.01.2020 12:38 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:43
Fenerbahçe'de kaleciler Knoop'a emanet

'nin yeni kaleci antrenörü Marco Knoop, 'da gerçekleştirilen çalışmalarda kalecileri 'da uyguladığı farklı metotlar ile çalıştırıyor.


Süper Lig'in devre arası hazırlıklarını Antalya 'te sürdüren Fenerbahçe'de kaleciler Marco Knoop'a emanet. Sarı-lacivertlilerin yeni kaleci antrenörü Knoop, Antalya'ya takımla beraber gelmiş ve çalışmalarına tüm hızıyla başlamıştı. Belek'te bu sabah basına açık gerçekleştirilen antrenmanda Marco Knoop'un metotları dikkat çekti. Kalecilerle yakından ilgilenen ve Almanya'da uyguladığı farklı metotları Fenerbahçe'de uygulayan Knoop'un çalışmalarından sarı-lacivertli kalecilerin memnun olduğu gözlendi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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