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Fenerbahçe'de kadın ve erkek voleybol takımları sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'de kadın ve erkek voleybol takımı oyuncuları ile teknik ekipleri, sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'de kadın ve erkek voleybol takımları sağlık kontrolünden geçti
07.07.2020 16:47 | Son Güncelleme: 07.07.2020 17:15

Fenerbahçe'de kadın ve erkek voleybol takımı oyuncuları ile teknik ekipleri, sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız ile Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'mızın oyuncuları ve teknik ekibi, sponsor hastanelerimiz Medical Park ile Liv Hospital'da sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kan değerlerine bakılan oyuncular ile teknik ekiplerin kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi ve dahiliye bölümlerinde muayene edildiği belirtildi. Sağlık kontrolünün, solunum ve efor testinin ardından yapılan göz muayenesi ile tamamlandığı aktarıldı.

Her 2 takımın 2020-2021 sezonu hazırlıklarına yarın Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde başlayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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