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Fenerbahçe'de İstanbulspor maçının hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 15'inci haftasında dün Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turu rövanş maçında karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

16.12.2019 13:23 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:23
Fenerbahçe'de İstanbulspor maçının hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 15'inci haftasında dün Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup olan , Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turu rövanş maçında karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antermanda Sivasspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Karışlaşmada forma giymeyen oyuncular ise U19 takımından oyuncuların katılımı ile hazırlıklarını sürdürdü. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan çalışma koordinasyon ile devam etti. Sarı-lacivertliler daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman dar alanda yapılan çift kale bireysel çalışma ile son buldu. 


Kaynak: DHA
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