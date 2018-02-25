Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı Oyuna Devam Edemedi

Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı şoku yaşandı.

Sakatlığı nedeniyle 3 haftadır sahalardan uzak kalan tecrübeli savunmacı, Hasan Ali Kaldırım'ın cezalı olduğu haftada Beşiktaş derbisine ilk 11'de başladı.

İSMAİL'İN YERİNE OYUNA ŞENER DAHİL OLDU

Ancak sakatlığı nükseden milli savunmacı, mücadelenin 32. dakikasında oyundan alınarak yerini Şener Özbayraklı'ya bıraktı.

Son olarak Trabzonspor deplasmanında forma giyen Köybaşı antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası 3 hafta takımdan ayrı kalmış ve Gençlerbirliğ, Başakşehir ve Alanyaspor maçlarını kaçırmıştı.