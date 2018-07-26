Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı'na Talip

Atiker Konya, teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın çok istediği İsmail Köybaşı için resmi teklifle kapıyı çalmaya hazırlanıyor. Tecrübeli sol bekin bu transfere soğuk baktığı belirtilirken gitmesi halinde Kanarya'nın hedefi yine genç bir isim olacak

Sarı-Lacivertliler'in gelen teklifi değerlendirmeye alacağı belirtilirken tecrübeli sol bekin tavrı bu transferde belirleyici olacak. Fenerbahçe ile 1 sene daha sözleşmesi bulunan İsmail'in Konya'ya gitmeye soğuk baktığı belirtilirken transferin gerçekleşmesi halinde Kanarya'nın izleyeceği yol da belli oldu. (Habertürk)