İsmail Kartal, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı - Haberler
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İsmail Kartal, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı

İsmail Kartal, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör İsmail Kartal da takımla ilk idmanına çıktı.

Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan ısınma çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, çabukluk çalışmalarının ardından koordinasyon ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Çift kale maçla devam eden idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Öte yandan kaleci Altay Bayındır, günü bireysel çalışmayla tamamladı.

(İHA)

İsmail Kartal, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı

İsmail Kartal, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı

İsmail Kartal, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı

İsmail Kartal, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı

İsmail Kartal, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı

İsmail Kartal, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı

İsmail Kartal, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı

İsmail Kartal, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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