Fenerbahçe'nin, İranlı Sol Bek Milad Mohammadi'yi İstediği İddia Edildi

Teknik direktör Erwin Koeman ile şu an için yoluna devam eden Fenerbahçe'de transfer konusunda bir sürpriz yaşandı. Sarı-lacivertli takımın 2018 Dünya Kupası'nda da forma giyen İranlı sol bek Milad Mohammadi ile ilgilendiği iddia edildi. İskoç basınına da yansıyan haberlerde, Fenerbahçe'nin Ocak ayı transfer döneminde 25 yaşındaki futbolcuyu Türkiye'ye getirme konusunda istekli olduğu vurgulandı.

SEZON SONU SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Celtic'in de Mohammadi konusunda takipte olduğu belirtilirken, Fenerbahçe'nin transfer yarışına hazır olduğu kaydedildi. Öte yandan, Watford'un da Fenerbahçe ce Celtic'ten sonra Milad Mohammadi'yi istediği öne sürüldü. Mohammadi şu anda Rusya'da Akhmat Grozny takımında forma giyiyor ve önümüzde yaz döneminde sözleşmesi sona eriyor.