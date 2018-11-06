Fenerbahçe'nin, İranlı Sol Bek Milad Mohammadi'yi İstediği İddia Edildi
Fenerbahçe'nin devre arasında İranlı sol bek Milad Mohammadi'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Teknik direktör Erwin Koeman ile şu an için yoluna devam eden Fenerbahçe'de transfer konusunda bir sürpriz yaşandı. Sarı-lacivertli takımın 2018 Dünya Kupası'nda da forma giyen İranlı sol bek Milad Mohammadi ile ilgilendiği iddia edildi. İskoç basınına da yansıyan haberlerde, Fenerbahçe'nin Ocak ayı transfer döneminde 25 yaşındaki futbolcuyu Türkiye'ye getirme konusunda istekli olduğu vurgulandı.
SEZON SONU SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Celtic'in de Mohammadi konusunda takipte olduğu belirtilirken, Fenerbahçe'nin transfer yarışına hazır olduğu kaydedildi. Öte yandan, Watford'un da Fenerbahçe ce Celtic'ten sonra Milad Mohammadi'yi istediği öne sürüldü. Mohammadi şu anda Rusya'da Akhmat Grozny takımında forma giyiyor ve önümüzde yaz döneminde sözleşmesi sona eriyor.
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Bunu Trabzonspor kapar daaCevap Yaz Yayından Kaldır
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YA ALLAH BELANIZI VERMESİN DOĞUYA DEĞİL BATIYA YÖNELİN ASIL TOPÇULAR ORDA YETİŞİYORCevap Yaz 1 Yayından KaldırÖNCE VATAN: NE BU BATI SEVDASI ARKADAŞ FUTBOLDA BİLE DOĞUDAN TOPÇU ALMAYI KABULLENEMİYORSUN.UNUTMA SENDE BİR DOĞU ÜLKESİSİN.İYİ HER ZAMAN İYİDİR BATISI DOĞUSU YOKTUR BİRAZCIK İÇİNDEKİ EZİKLİK DUYGUSUNDAN VAZGEÇ VE BATIYA BU KADAR HAYRAN HAYRAN BAKMA SEN TÜRK OĞLUSUN ÜLKENE VE BAYRAĞINA HAYRAN HAYRAN BAK2 Yayından Kaldır
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Çare İRAN !!Cevap Yaz 2 Yayından KaldırMEVLÜT: :))1 Yayından Kaldır