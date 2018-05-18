Fenerbahçe'de İlk Ayrılık Belli Oldu: Luis Neto

Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle birlikte sarı-lacivertli takıma veda edecek ilk isim belli oldu.

Zenit'ten kiralanan Luis Neto, sezon sonunda Rus ekibine geri dönecek. Portekizli savunmacı, Skrtel'in cezası nedeniyle Konya maçında forma giyerek Sarı- Lacivertliler'e veda etme şansı yakaladı.

NEUSTADTER GÖZE GİRDİ

Neto'nun Skrtel ile birlikte savunmanın göbeğini oluşturması bekleniyordu. Ancak Neustadter'in başarılı performansına, 29 yaşındaki stoperin hataları eklenince işler değişti.

Portekizli oyuncu, bu sezon Sarı-Lacivertliler'de 15 resmi maçta forma giyerken, 5 kez sarı kart gördü.