Fenerbahçe'de ilk 11'de 3 değişiklik
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Fenerbahçe'de ilk 11'de 3 değişiklik

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Fenerbahçe'de ilk 11'de 3 değişiklik

Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor ile karşılaşan Fenerbahçe, son oynanan Beşiktaş maçına göre 3 değişiklik ile sahaya çıktı.

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Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor ile karşılaşan Fenerbahçe, son oynanan Beşiktaş maçına göre 3 değişiklik ile sahaya çıktı.

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Denizlispor mücadelesine sarı-lacivertli ekip Beşiktaş derbisine göre ilk 11'de 3 değişiklik ile sahaya çıktı. Hasta olduğu için kadroda yer almayan Nazım Sangare'nin yokluğunda sağ bekte Gökhan Gönül forma giydi. Osayi Samuel ile İrfan Can Kahveci yedek soyunurken, bu oyuncuların yerine sağ kanatta Sinan Gümüş, orta sahada ise Ozan Tufan ilk 11'de sahaya çıktı.

Yedek kaleci 17 yaşındaki Osman Ertuğrul Çetin

Tecrübeli kaleci Harun Tekin, rahatsızlığı nedeniyle Denizlispor maçı kadrosunda yer almadı. Tecrübeli kaleci Harun Tekin'in yokluğunda yedek kulübesinde 2003 doğumlu Osman Ertuğrul Çetin yedek kulübesinde yer aldı. 17 yaşındaki kaleci daha önce Türkiye Kupası'nda 3 maçta kadroda yer alırken, ligde ilk kez yedek kulübesinde şans buldu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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