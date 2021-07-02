Fenerbahçe'de ikinci Vitor Pereira dönemi
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Fenerbahçe'de ikinci Vitor Pereira dönemi

Fenerbahçe'de ikinci Vitor Pereira dönemi
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktörlük görevine daha önce de çalıştıkları Portekizli Vitor Pereira'nın getirildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktörlük görevine daha önce de çalıştıkları Portekizli Vitor Pereira'nın getirildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2015-2016 sezonunda futbol A takımımızı çalıştıran Vitor Pereira ile yeniden anlaştı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Pereira'nın kariyerinde 5'i lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 8 kupa kazandığı belirtildi. Son olarak Çin'in Shanghai Port takımını çalıştıran Portekizli teknik direktörün ikinci kez Fenerbahçe'nin başına geçtiği vurgulandı.

Pereira'nın 2017-2020 yıllarında görev aldığı Çin Süper Ligi ekibine ilk sezonunda kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşattığı ve bu süreçte bir de Çin Süper Kupası kazandığı kaydedildi.

Kariyeri boyunca sırasıyla Portekiz, Suudi Arabistan, Yunanistan, Türkiye ve Çin liglerinde görev yapan Vitor Pereira'nın Suudi Arabistan ve Türkiye dışında çalıştığı her ligde şampiyonluk sevinci yaşadığı aktarıldı.

Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın görev yaptığı ilk döneminde 22 galibiyet, 8 beraberlik ile 4 yenilgi yaşadı ve sezonu 74 puanla şampiyon Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada tamamlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktörlüğe daha önce de çalıştıkları Portekizli Vitor Pereira'nın getirildiğini açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, teknik direktörlüğe daha önce de çalıştıkları Portekizli Vitor Pereira'nın getirildiğini açıkladı.
Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira oldu
Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira oldu
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