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Fenerbahçe'de ikinci İsmail Kartal dönemi

Fenerbahçe'de ikinci İsmail Kartal dönemi
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin sezonun geri kalan bölümü için teknik direktörlüğe getirdiği İsmail Kartal, sarı-lacivertli futbol takımında ikinci kez bu görevi üstlenecek.

Fenerbahçe'nin sezonun geri kalan bölümü için teknik direktörlüğe getirdiği İsmail Kartal, sarı-lacivertli futbol takımında ikinci kez bu görevi üstlenecek.

İsmail Kartal, bu sezon şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kalan sarı-lacivertli ekipte Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından ikinci kez teknik direktörlük görevine getirildi. Kartal, 2014-2015 sezonunda da Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Uzun yıllar Fenerbahçe formasını giyen İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerde Joachim Löw, Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'ın yardımcılıklarını da üstlenmişti.

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe karnesi

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde 2014-2015 sezonunu tek kupayla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, Kartal yönetiminde tüm kulvarlarda çıktığı 46 resmi maçta 29 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 85 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 42 gol gördü.

Sezonu şampiyon Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, cezası nedeniyle Avrupa kupalarına katılamamıştı. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise yarı finalde Bursaspor'a elenmişti.

Sarı-lacivertliler, 25 Ağustos 2014'te oynanan TFF Süper Kupa maçında Galatasaray'a penaltılarda üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşmıştı.

Kartal yönetiminde Fenerbahçe, ligde 6 hafta zirvede kaldığı 2014-2015 sezonunda iç sahada en başarılı takım olurken, deplasman puan cetvelinde ise 3. sırada yer almıştı.

Derbilerde 9 puan

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 2014-2015'te derbilerde Galatasaray ve Beşiktaş karşında 9 puan elde etti.

Sezonun ilk derbisinde deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0, Kadıköy'de ise 1-0 mağlup etmişti.

Sarı-lacivertliler, ikinci yarıda Ülker Stadı'nda oynanan derbide Galatasaray'a 1-0 üstünlük kurmuştu.

Fenerbahçe'de 10 yıl forma giydi

İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımda 1983-1993 yıllarında 10 yıl forma giydi.

Kartal, futbolculuk kariyerini sonlandırmasının ardından 1998-1999 sezonunda Alman teknik adam Joachim Löw'ün yardımcısı olarak A takımda görev aldı.

İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımda 2010-2013 yıllarında Aykut Kocaman'ın, 2013-2014'te ise Ersun Yanal'ın yardımcılığını üstlendi. Kartal, 4 sezonluk bu süreçte 2 lig şampiyonluğu yaşadı. Kartal, 2014-2015 sezonunda sarı-lacivertli takımın başına geçti.

Deneyimli teknik adam, ikinci tamamladıkları 2014-2015 sezonunun 34. ve son haftasında oynanan Kasımpaşa müsabakasının ardından görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'den sonra Konyaspor, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Gaziantepspor ve Eskişehirspor'da görev yaptı.

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 Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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