"Fenerbahçe'de İdil Saçalır'la profesyonel sözleşme yapıldı" haberimizi, başlığını düzelterek...
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, altyapısında yetişen İdil Saçalır ile profesyonel sözleşmeye imza attı.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, altyapısında yetişen İdil Saçalır ile profesyonel sözleşmeye imza attı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2002 doğumlu sporcuyla 4 yıllık mukavele imzalandı.
İdil'in, 2019-2020 sezonundan itibaren A takımla Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve pilot takım konumundaki Fenerbahçe Gelişim'le de Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçlarında forma giyeceği belirtildi.