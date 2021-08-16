Fenerbahçe'de HJK Helsinki maçı hazırlıkları
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Fenerbahçe'de HJK Helsinki maçı hazırlıkları

Fenerbahçe'de HJK Helsinki maçı hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 19 Ağustos Perşembe günü Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 19 Ağustos Perşembe günü Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dünkü Adana Demirspor maçına ilk 11'de başlayan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladığı idmanı pas yaparak sürdürdüğü aktarıldı. Dar alanda yapılan çift kale maçla devam eden antrenmanın, bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia ve Dimitris Pelkas'ın tedavilerine devam edildiği aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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