Fenerbahçe'de hız ve laktat testi
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, günün ikinci bölümünde hız ve laktat testinden geçti.
11.08.2020 20:19 | Son Güncelleme: 11.08.2020 20:54
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, günün ikinci bölümünde hız ve laktat testinden geçti.
Sabah saatlerinde çeşitli testlerden geçen sarı lacivertli futbolcular, Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde ise hız ve laktat testlerine girdi.Sarı lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: DHA