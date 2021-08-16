Fenerbahçe'de Helsinki maçı hazırlıkları başladı
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Fenerbahçe'de Helsinki maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Helsinki maçı hazırlıkları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 19 Ağustos günü karşılaşacağı HJK Helsinki maçı hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 19 Ağustos günü karşılaşacağı HJK Helsinki maçı hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile 19 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te Ülker Stadyumu'nda oynayacağı ilk maçın hazırlıklara bugün öğle saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Saat 13.30'da başlayan idmanda dün oynanan Adana Demirspor maçının ilk 11'inde görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken; diğer oyuncular ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmasıyla sürdürdü. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia ve Dimitris Pelkas'ın tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, 17 Ağustos Salı günü yapacağı çalışmayla HJK Helsinki maçının hazırlıklarını sürdürecek.

-İHA-

Fenerbahçe'de Helsinki maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Helsinki maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Helsinki maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Helsinki maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Helsinki maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Helsinki maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Helsinki maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Helsinki maçı hazırlıkları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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