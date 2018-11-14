Fenerbahçe'de "Heforshe" Projesi Tanıtıldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Türkiye'de ciddi bir sorun olan cinsiyet eşitliği konusunda mesafe kat etmemiz çok önemli. Kadın ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığa 'sıfır tolerans' diyoruz. Cinsiyet içerikli tezahüratlara 'hayır' diyoruz." dedi.