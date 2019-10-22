Fenerbahçe'de hedef Mykolenko

22.10.2019 12:45

Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev'de forma giyen 20 yaşındaki sol bek Vitalii Mykolenko ile ilgilendiği iddia edildi. Ukrayna basınında çıkan haberlere göre Mykolenko devre arasında Fenerbahçe forması giyecek.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev forması giyen 20 yaşındaki sol bek Vitalii Mykolenko'nun peşinde. Ukrayna basınında yer alan habere göre sarı-lacivertli ekibin gözlemcilerinin Mykolenko'yu izlediği ve teknik heyete olumlu rapor verildiği iddia edildi. Fenerbahçe'de sezon başında takıma katılması kesin gözüyle bakılan Aleksandar Kolarov'un transferinin gerçekleşmemesi sonrası sarı-lacivertlilerde sol bek mevkisinde görev yapacak olan tek isim Hasan Ali Kaldırım olmuştu. Kaldırım'ın yaşadığı sakatlık sonrası büyük sıkıntı çeken sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Ersun Yanal asıl mevkisi sağ bek olan Nabil Dirar'a sol tarafta şans vermişti. Bugün İtalya'da çıkan Kolarov'un Roma ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı haberleri üzerine sarı-lacivertliler Mykolenko ile ciddi bir şekilde ilgilenmeye başladı.

20 yaşındaki futbolcu bu sezon Dinamo Kiev formasıyla 9 maçta forma giydi ve 1 gol, 4 asistlik bir performans gösterdi.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

Kaynak: İHA