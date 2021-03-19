Fenerbahçe'de hedef Beşiktaş galibiyeti
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Fenerbahçe'de hedef Beşiktaş galibiyeti

19.03.2021 14:47 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:55
Fenerbahçe'de hedef Beşiktaş galibiyeti

Süper Lig'de 21 Mart Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet olarak belirlendi.

Süper Lig'de 21 Mart Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet olarak belirlendi.

Süper Lig'de oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı-lacivertli ekipte tek hedef galibiyet olarak belirlendi. Bu sezon iç sahada beklenen sonuçları alamayan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta alınan Gençlerbirliği mağlubiyeti sonrası lig tarihinde iç sahada 6. Kez mağlup olarak son olarak 1992-1993 sezonunda Kadıköy'de alınan 5 mağlubiyet rekorunu kırmıştı. Sarı-lacivertliler, lider Beşiktaş karşısında kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyor.

Erol Bulut'tan oyunculara özel ilgi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş ile oynanacak olan derbi mücadelesi öncesinde gerçekleştirilen antrenmanlarda futbolcularla yakından ilgilendi. Dün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Ozan Tufan ile sahada bir süre konuşan Bulut, oyuncusuyla yakından ilgilendi. Çalışmalar esnasında her detaya dikkat eden Erol Bulut, gerçekleştirilen istasyon çalışmalarında futbolculara uyarılarda bulundu. - İSTANBUL

Fenerbahçe'de hedef Beşiktaş galibiyeti
Fenerbahçe'de hedef Beşiktaş galibiyeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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