Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
- Aziz
Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde saat 09.30'daki antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmaları ve çift kale maçla devam antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Öte yandan Serdar Aziz, takımdan ayrı olarak özel program dahilinde çalışmalarına devam etti.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
- Aziz
Kaynak: Demirören Haber Ajansı