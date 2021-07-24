Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri 'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde saat 09.30'daki antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmaları ve çift kale maçla devam antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Öte yandan Serdar Aziz, takımdan ayrı olarak özel program dahilinde çalışmalarına devam etti.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

- Aziz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı