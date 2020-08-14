Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
14.08.2020 20:10 | Son Güncelleme: 14.08.2020 20:54
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk çalışmalarının ardından yapılan kanat organizasyonlarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.Sarı-lacivertliler, yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: DHA