Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk çalışmalarının ardından yapılan kanat organizasyonlarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.Sarı-lacivertliler, yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: DHA