Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor Fenerbahçe'de tüm takıma yapılan korona virüs testlerinin negatif çıkmasının ardından çalışmalara start verilirken, sarı-lacivertliler hazırlıklarını bugün de sürdürdü.

Fenerbahçe'de tüm takıma yapılan korona virüs testlerinin negatif çıkmasının ardından çalışmalara start verilirken, sarı-lacivertliler hazırlıklarını bugün de sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde çalışan Fenerbahçe'de oyuncular idmana 4'erli ve 5'erli gruplar halinde dinamik ısınmaya yönelik koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman, pas ve bitiricilik çalışmasıyla tamamladı. (İHA) Kaynak: İHA