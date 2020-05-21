Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor Fenerbahçe'de tüm takıma yapılan korona virüs testlerinin negatif çıkmasının ardından çalışmalara start verilirken, sarı-lacivertliler hazırlıklarını bugün de sürdürdü.

Fenerbahçe'de tüm takıma yapılan korona virüs testlerinin negatif çıkmasının ardından çalışmalara start verilirken, sarı-lacivertliler hazırlıklarını bugün de sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde çalışan Fenerbahçe'de oyuncular idmana 4'erli ve 5'erli gruplar halinde dinamik ısınmaya yönelik koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman, pas ve bitiricilik çalışmasıyla tamamladı. - İSTANBUL Kaynak: İHA