Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor
Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
21.05.2020 15:14 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:15
Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertliler Can Bartu Tesisleri'ndeki çalışmayla hazırlıklarına devam etti. Oyuncular idmana 4'erli ve 5'erli gruplar halinde dinamik ısınmaya yönelik koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman pas ve bitiricilik çalışmasıyla tamamlandı.
Kaynak: DHA