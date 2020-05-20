Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor
Fenerbahçe, Süper Lig maçlarının hazırlıklarını sürdürdü.
20.05.2020 15:04 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:04
Fenerbahçe, Süper Lig maçlarının hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda oyuncular antrenmana, dörderli gruplar halinde topla yaptıkları ısınma çalışmalarıyla başladı.
Kuvvet ve dayanıklılık parkuruyla devam eden idman, aerobik koşuyla tamamlandı.
Kaynak: AA