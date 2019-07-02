Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çalışmalar, iki grup halinde yapılan dar alanda pas çalışmalarının ardından topla dayanıklılık bölümüyle sona erdi.
- İstanbul
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çalışmalar, iki grup halinde yapılan dar alanda pas çalışmalarının ardından topla dayanıklılık bölümüyle sona erdi.
- İstanbul
Kaynak: DHA
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