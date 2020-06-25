Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
25.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:53
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından; kuvvet, çabukluk ve pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı dar alanda yaptıkları çift kale maçla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, 27 Haziran Cumartesi günü Yeni Malatyaspor ile Ülker Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
(İHA)
Kaynak: İHA