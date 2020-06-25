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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü
25.06.2020 13:53 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:43

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından; kuvvet, çabukluk ve pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı dar alanda yaptıkları çift kale maçla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, 27 Haziran Cumartesi günü Yeni Malatyaspor ile Ülker Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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