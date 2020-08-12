Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saat 10.30'daki antrenman düz koşuyla başladı. Futbolcular düz koşunun ardından denge koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler basına kapalı bölümde ise taktik çalışmalar yaptı.

ZAJC VE NOVAK İSTANBUL'DAFenerbahçe'de koronavirüs tedbirleri nedeniyle ülkelerinde karantinada olan Sloven futbolcu Zajc ve Çek oyuncu Novak da İstanbul'a geldi. İki futbolcu, sağlık kontrolünün ardından takımla çalışmalara başlayacak.KAMP ÖNCESİ BİR DİZİ ÖNLEM

Öte yandan sarı-lacivertliler, 15 Ağustos Cumartesi günü İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayacak. Futbolcular ve teknik ekip, maçtan 2 gün önce koronavirüs testine girecek. Ayrıca Fenerbahçe'de, Topuk Yaylası'nda gerçekleştirlecek kamp öncesi de tesisler ve takım otobüsü dezenfekte edilecek; tesislerdeki çalışanlara da koronavirüs testi yapılacak.

Kaynak: DHA