Fenerbahçe'de Harun Tekin'e destek
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Fenerbahçe'de Harun Tekin'e destek

Fenerbahçe'de Harun Tekin'e destek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 37'nci haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

Süper Lig'in 37'nci haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada kalesinde 2 gol gören sarı-lacivertli ekipte maç sonrası soyunma odasında takım arkadaşları Harun Tekin'e destek verdi.

Galibiyet çoşkusunu takım arkadaşları Harun ile paylaşan sarı-lacivertli futbolcular, tecrübeli kaleciye moral verdiler. "Şampiyonluk yarışında finali birlikte göğüsleyeceğiz" ifadelerini kullanan futbolcular, Harun'a "Biz bir takımız, birbirimiz için savaşacağız. Önümüzdeki maçları sen alacaksın" dediler.Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu da Harun ile özel olarak görüştü ve futbolda böyle şanssız maçların olabileceğini ancak geçmişi ve kariyeri ile tecrübeli eldivene güvendiğini ve yanında olduğunu söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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