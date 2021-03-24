Fenerbahçe'de hangi futbolcular pozitif çıktı? Fenerbahçe covid olan oyuncular belli mi?
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Fenerbahçe'de hangi futbolcular pozitif çıktı? Fenerbahçe covid olan oyuncular belli mi?

24.03.2021 11:09 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:16
Fenerbahçe'de hangi futbolcular pozitif çıktı? Fenerbahçe covid olan oyuncular belli mi?

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin ardından yaptığı açıklamada kadroda olmayan 1 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Son yapılan açıklamalar sonrası Fenerbahçe'de hangi futbolcular pozitif çıktı? sorusunun yanıtı merak edildi. Fenerbahçe'de koronavirüs olan futbolcuların isimleri açıklandı mı?

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin ardından yaptığı açıklamada kadroda olmayan 1 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Bugün kulüpten yapılan yeni açıklamada 3 futbolcunun daha koronaya yakalandığı belirtilirken, takımdaki toplam vaka sayısı 4'e yükseldi.

FENERBAHÇE'DE HANGİ FUTBOLCULAR POZİTİF ÇIKTI?

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, maçın hemen ardından kulüpten bir açıklama geldi.

3 FUTBOLCU DAHA KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Yapılan açıklamada Beşiktaş maçının kadrosunda yer almayan 1 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Yaşanan gelişmenin ardından takıma test yapılırken, 3 futbolcunun daha koronavirüse yakalandığı belirtildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcumuzun ardından tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanmıştır" denildi.

Koronavirüse yakalanan futbolcuların ismi ise açıklanmadı.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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