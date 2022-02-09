Fenerbahçe'de GZT Giresunspor hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 25'inci haftasında GZT Giresunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde öğle saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanı, Yukatel Kayserispor maçında ilk 11'de görev alan sarı-lacivertli oyuncular idmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertlilerde Gustavo, İrfan Can ve Novak günü tedavi programları ile noktaladı. Altay Bayındır, takımla birlikte çalışırken, Mesut Özil takımdan ayrı bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamladı.