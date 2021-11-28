Fenerbahçe'de Göztepe mesaisi tamam

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.Bu antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertli ekip, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İzmir'e hareket edecek.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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