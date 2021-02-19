Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları
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Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları

19.02.2021 17:49 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:52
Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazar günü Göztepe'yi konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazar günü Göztepe'yi konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Pasın ardından çift kale maçla sürdürülen idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci'nin bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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