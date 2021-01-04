Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün doğum günü kutlandı

Fenerbahçe'de milli oyuncu Gökhan Gönül'ün doğum günü kutlandı.

Sarı-lacivertlilerin internet sitesinden yapılan açıklamada, Gökhan Gönül'ün doğum gününün teknik heyet ve futbolcular tarafından, takımın Kasımpaşa maçı için kamp yaptığı Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kutlandığı belirtildi.

Doğum günü pastasını kesen Gökhan'ın, ardından tebrikleri kabul ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük