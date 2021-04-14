Fenerbahçe'de Gökhan Gönül şoku!
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Fenerbahçe'de Gökhan Gönül şoku!

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül şoku!

Ligde oynanan Gaziantep maçında sakatlanan Gökhan Gönül'ün bugün çekilen MR'ının ardından arka adalesinde yırtık tespit edildi.

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Ligde oynanan Gaziantep maçında sakatlanan Gökhan Gönül'ün bugün çekilen MR'ının ardından arka adalesinde yırtık tespit edildi.

Fenerbahçe'nin tecrübeli defans oyuncusu Gökhan Gönül'den kötü haber geldi. Gaziantep FK maçında sakatlanan başarılı oyuncunun arka adalesinde yırtık tespit edildi. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe'nin tecrübeli defans oyuncusu Gökhan Gönül, ligde oynanan Gaziantep FK maçının ardından sakatlanmıştı. Futbolcumuz Gökhan Gönül'ün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ı sonucunda; arka adale üst yapışma yeri grade 2 kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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