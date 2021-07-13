Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ile yollar ayrıldı
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Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ile yollar ayrıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren milli oyuncu Gökhan Gönül ile yola devam edilmeyeceğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten "Yolun açık olsun Gökhan Gönül, tüm hizmetlerin için teşekkürlerimizle" başlığıyla yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin formasını ilk kez 2007 yılında giyen, 10 yıl boyunca 360'tan fazla maçta Çubuklumuzu başarıyla taşıyan ve geçtiğimiz sezon kadromuza yeniden dahil olan Gökhan Gönül ile yollarımız ayrılmıştır. Formamızı giydiği süre boyunca Çubuklu'nun hakkını sonuna kadar veren, Fenerbahçe ruhunu her zaman en üst seviyede taşıyan Gökhan Gönül'e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Gökhan Gönül" ifadelerine yer verildi.

36 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 22 maçta 2 gol atıp 2 asist yapmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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