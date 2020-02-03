Fenerbahçe'de GMG Kırklarelispor maçı hazırlıkları

03.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:50

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında çarşamba günü karşılaşacağı GMG Kırklarelispor müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana futbolcuların, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, GMG Kırklarelispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

Melih Mahmutoğlu ve Damla Çakıroğlu'ndan antrenmanı izledi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Melih Mahmutoğlu ile Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncusu Damla Çakıroğlu, antrenmanı izledi.

Futbol takımının yardımcı antrenörü Volkan Demirel'in davetlisi olarak tesislere gelen Melih ve Damla, antrenmanın bir bölümünü takip etti.

Kaynak: AA