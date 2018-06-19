Fenerbahçe'de Giuliano ve Josef Satış Listesinde!

Fernandao'yu 3 milyon dolara Suudi Arabistan'a gönderen Sarı-Lacivertliler, Giuliano ve Josef'i de satma kararı aldı.

Bu sezon UEFA ile yapılan FFP anlaşması gereği aldığıyla sattığı arasında denge kurması gerekecek Kanarya'da 'Değerini bulan oyuncu satılır' düşüncesi hakim.

Menajerleri özellikle Josef de Souza için bir kaç teklif getirdiği ana yeni yönetimin hepsini düşük bulduğu öğrenildi.

Brezilyalı yıldızla Premier Lig'in yeni ekiplerinden Fulham'ın ciddi ilgilendiği ve 12 milyon euro üzerinde bir teklifle satılabileceği ifade edildi. (Güneş)