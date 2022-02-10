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Fenerbahçe'de Giresunspor maçı hazırlıkları

AA, Emrah Oktay - Spor
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Fenerbahçe'de Giresunspor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Cumartesi günü deplasmanda GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Cumartesi günü deplasmanda GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İdmanda pas çalışmasının ardından taktiksel uygulamalar üzerinde duruldu.

Sakatlığı bulunan futbolculardan Mesut Özil saha çalışmalarına başlarken Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak günü tedavi programları ile noktaladı.

Fenerbahçe, GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

AA / Emrah Oktay - Spor

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Haberler

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