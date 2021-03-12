Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
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Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

12.03.2021 18:27 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:57
Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanda çift kale maç yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sakatlıkları bulunan oyunculardan Sadık Çiftpınar ile Sinan Gümüş bireysel çalıştı, Mesut Özil'in ise tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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