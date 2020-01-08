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Fenerbahçe'de gençler antrenmanda

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda bulunan genç futbolcular A takımla birlikte antrenmanda yer alıyor.

08.01.2020 12:01 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:06
Fenerbahçe'de gençler antrenmanda

'nin kamp kadrosunda bulunan genç futbolcular A takımla birlikte antrenmanda yer alıyor.


Devre arası hazırlıklarını 'te sürdüren Fenerbahçe'de genç takım futbolcuları da antrenmanlarda yer alıyor. 5 Ocak tarihinde A takım ile beraber kampa katılan Ertuğrul Çetin, Gürkan Başkan, Emir Miray Köksal, Emre Nasuh, Ömer Faruk Beyaz ve Gülhan Üreyen sarı-lacivertlilerin tüm antrenmanlarında takımla birlikte çalışıyor. Çalışmalar esnasında A takım futbolcuları ile fikir alışverişinde bulunan genç isimler hazırlıklarına tecrübeli futbolculardan aldığı bilgiler ile devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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