Haberler » Spor » Fenerbahçe'de gelenek devam etti - Spor

Fenerbahçe'de gelenek devam etti

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Gaziantep'i deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe, 2001-2002 sezonundan sonra ligde ikinci devrelerdeki ilk maçlarının hiçbirini kaybetmedi.

19.01.2020 08:32 | Son Güncelleme: 19.01.2020 08:32
Fenerbahçe'de gelenek devam etti

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında 'i deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup eden , 2001-2002 sezonundan sonra ligde ikinci devrelerdeki ilk maçlarının hiçbirini kaybetmedi.


Sarı lacivertliler söz konusu karşılaşmalarda 12 galibiyet alırken, 6 kez de berabere kaldı. Kanarya son olarak 2001-2002'de Samsunspor'a 1-0 kaybetmişti.


Kaynak: Hürriyet

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler