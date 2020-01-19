Fenerbahçe'de gelenek devam etti

19.01.2020 08:32 | Son Güncelleme: 19.01.2020 08:32

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Gaziantep'i deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe, 2001-2002 sezonundan sonra ligde ikinci devrelerdeki ilk maçlarının hiçbirini kaybetmedi.



Sarı lacivertliler söz konusu karşılaşmalarda 12 galibiyet alırken, 6 kez de berabere kaldı. Kanarya son olarak 2001-2002'de Samsunspor'a 1-0 kaybetmişti.



