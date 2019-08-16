Fenerbahçe'de Gazişehir Gaziantep mesaisi sürüyor

16.08.2019 16:07

Süper Lig'in ilk haftasında evinde Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk çalışmalarının ardından 3 gruba ayrılan oyuncular; 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA