Fenerbahçe'de Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü Gazişehir Gaziantep'le yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

15.08.2019 13:45
Fenerbahçe'de Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü Gazişehir Gaziantep'le yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana, sarı-lacivertli futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Daha sonra 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın çift kale maçla sonra erdiği kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

Kaynak: AA
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